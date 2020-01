صورة نادرة جدًا للسطان قابوس تثير الجدل

تداول نشطاء على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة نادرة جدًا لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، عندما كان طالبًا في المدرسة العسكرية.

وبدا "قابوس" في الصورة لا يتجاوز عمر الـ15 عامًا، جالسًا على "تخته" بجوار أحد زملائه بينما يقف أمام اثنين من الضباط يبدو أنهما يقومان بتدريس مناهج عسكرية له، فيما علقت لافتة بجواره على الحائط مكتوب عليها :« أخي الجندي لا تلحد.. إن الشيوعية إلحاد"، وهي اللافتة التي أثارت تساؤلات عدة بين النشطاء كما أثارت استغرابهم في نفس الوقت.

ونالت صورة السلطان قابوس إعجاب النشطاء، لكن اللافتة التي بدت في الصورة أثارت جدلًا بينهم.

وأعلن البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس بن سعيد أمس الجمعة، عن عمر 79 عامًا، وهو ما أحدث صدمة في الوطن العربي، حيث نعاه جميع القادة العرب، وأعلنت معظم الدول العربية حالة الحداد على وفاته.







Photo of Sultan Qaboos at a military school. Sign on the wall says “Soldier, don’t be an atheist. Communism is atheism.” pic.twitter.com/EdjENV63JP

— Nader Atassi (@nader_atassi) January 11, 2020