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الذي ظهر في الفيديو..

مفاجأة.. قتيل فيلا نانسي عجرم لم يمت

عرب وعالم

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ارشيفية
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الطيب حسين

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والدة شاب سورى

فجرت والدة محمد موسى، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن الذي ظهر في الفيديو على أنه القتيل "لم يُقتل" وإنما كان مشهدًا تمثيليًا.

وشددت أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول ليس ابنها، موضحة أنه شخص آخر ظهر في مشهد تمثيلي للتغطية على الجريمة الحقيقية.

وأضافت أن "الدم السوري أصبح رخيصا"، حيث شككت برواية أسرة الفنانة اللبنانية بأن ابنها دخل إلى الفيلا بنية السرقة بحسب روسيا اليوم.

وقالت: "إنه مقطع تمثيلي ألفوه وأخرجوه وأنتجوه، هل هناك سارق يدخل للسرقة بيده مسدس بلاستيكي وبكل هدوء أعصاب، من باب عادي لا يستطيعون فتحه باليد؟".

وأضافت: "من يطلق النار يطلق رصاصة أو اثنتين، لكن شوفوا الطب الشرعي ماذا قال، هناك أكثر من طلقة في ظهر ابني يعني متفننين كأنه واحد لا يعرف يمسك سلاح يعني لهذه الدرجة أصبح الدم السوري رخيصا، أنا أيضا أم مثل ما نانسي أم، وبعدين قالوا إن ابني كان في غرفة البنات، والقاتل أصيب بانهيار عصبي لكن بناته لم يتأثرن بإطلاق النار".

يشار إلى أن القتيل في الحادثة هو شاب سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإنه أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

كما ذكرت جهات التحقيق أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

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