» إقامة صلاة الغائب على السلطان قابوس

11 يناير 2020 - 04:41 م

أعلن الفريق ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي السابق، عن إقامة صلاة الغائب على السلطان العماني قابوس بن سعيد، اليوم عقب صلاة المغرب في الإمارات.

وكتب " خلفان " عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:« عقب صلاة المغرب سنصلي صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه».

وكان البلاط السلطاني العماني أعلن فجر اليوم وفاة السلطان قابوس، ناعيًا إياه في بيان مؤثر، فيما أعلنت دول عربية عدة حالة الحداد 3 أيام.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية في مصر، أن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة، معلنة حالة الحداد 3 أيام.



عقب صلاة المغرب سنصلي صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2020