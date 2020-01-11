الأهلى يتلقى ضربة موجعة أمام بلاتينيوم

11 يناير 2020 - 04:33 م

تلقى النادي الأهلي، ضربة موجعة اليوم، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراته أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث تعرض وليد سليمان نجم الفريق لإصابة قوية خلال عملية الإحماء في عضلة السمانة، مما ضطر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى استبعاده من تشكيل الأهلي ودفع بمحمد مجدي أفشة بدلًا منه.

وانتهى اللقاء بين الأهلي وبلاتنيوم بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد ان تمكن مروان محسن من التعادل للنادي الأهلي في الشوط الثاني.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع ناديا النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.