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محمد رمضان وسعد لمجرد يثيران الجدل في حفلهما بدبي

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محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد رمضان

سعدمجرد

حفل دبي

أشعل النجمان سعد لمجرد ومحمد رمضان، الأجواء في حفل دبي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي وسط حضور جماهيري كبير، حيث اجتمع معا للمرة الأولى في حفل غنائي وأمتعا الجمهور بعدد كبير من أغانيهما.

واجتمع محمد رمضان وسعد لمجرد في هذا الحفل للمرة الأولى واستغلا تواجدهما لأداء أغنيتهما الشهيرة "إنساي" التي تعاونا فيها سويا.

 ولم يتوقف الأمر عند تلك المفاجأة فقط، بل أعلن النجم المغربي سعد مجرد تنفيذ وعده ومحمد رمضان للجمهور، قائلاً خلال الحفل: "فاكر يا رمضان وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا"، فيما قوبل هذا الإعلان عاصفة من الهتافات وعلقّ محمد رمضان قائلًا: "إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح".


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