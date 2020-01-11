» "خورى" تتهم "قمر" مجددًا باختطافها

11 يناير 2020 - 02:07 م

اتهمت الفنانة السورية أنجي خوري مجددًا الفنانة اللبنانية قمر وطليقها الفنان آدم باختطافها.

ونشرت على صفحتها الرسمية علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لها لتقول فيه إنها تعرضت للاحتجاز في سوريا من قبل شخص يدعى "طريف حفار" صديق قمر، وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وهاجمت قمر مؤكدة أنه أثناء احتجازها كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف.

وأضافت في مقطع الفيديو أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية قمر قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عندما نشرت صور جنسية للمدونة أنجي علي حسابها الرسمي علي إنستجرام واتهمتها أنها مصابة بمرض الإيدز.



