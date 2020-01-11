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شاهد.. أسما شريف منير تثير الجدل بـ فيديو جديد

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اسما شريف منير
اسما شريف منير
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علا خطاب

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شاركت أسما شريف منير، ابنة الفنانة شريف منير، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها عبر "إنستجرام"، بفيديو تقترح فيه الذهاب إلى الأفراح بلبس "الكاجوال"، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أسما شريف منير، في الفيديو، أنها ذهبت لأحد الأفراح ‏دون الاضطرار لاستبدال ملابسها "الكاجوال" أو الحذاء الأرضي بملابس سهرة أو حذاء بكعب عالي، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة ‏والراحة بهذه الملابس.‏

أضافت: "أنا بعد كده مش عايزة أروح أفراح أبدًا بكعب ولا عايزة أروح أفراح بفساتين إحساسي وأنا لابسة بنطلون ‏ما يتعوضش، لو سمحتم اعملوا أفراحكم كاجوال عشان نيجي ممكن؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أيد البعض الفكرة بينما اعتبر البعض الآخر أن الفكرة غير مناسبة .


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