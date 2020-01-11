» لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة.. لهذا السبب

11 يناير 2020 - 01:51 م

فقد لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخه بالإضافة إلى عشر دول أخرى هي "فنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطي، جزر القمر، وجامبيا وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال واليمن وتونغا".

وجاء ذلك بسبب الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، حسبما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية، حسبما نشرت" سبوتنيك عربي".

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضين مع إمكانية السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ علي حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.