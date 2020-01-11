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الحرس الثوري يكشف حقيقة استقالة قائد القوات الجوية

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وكالات - الدويني فولي

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كشف حقيقة الحرس الثوري الإيراني نبأ استقالة، علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري بعد الاعتراف رسميا باستهداف الطائرة الأوكرانية.
ونفي الحرس الثوري نبأ الاستقالة وقال أن هذه الانباء عار تماما من الصحة. 

وكان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، قال "نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل ... مستعدون لتنفيذ أي قرار يتخذه المسؤولون" في إيران.

وطالب نواب في البرلمان الإيراني بإقالة ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ووجهوا انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين، متهمينهم بالكذب والافتراء.

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