الحرس الثوري يكشف حقيقة استقالة قائد القوات الجوية

11 يناير 2020 - 01:40 م

كشف حقيقة الحرس الثوري الإيراني نبأ استقالة، علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري بعد الاعتراف رسميا باستهداف الطائرة الأوكرانية.

ونفي الحرس الثوري نبأ الاستقالة وقال أن هذه الانباء عار تماما من الصحة.







وكان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، قال "نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل ... مستعدون لتنفيذ أي قرار يتخذه المسؤولون" في إيران.



