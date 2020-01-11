الموت يفجع محمد منير

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نعى الفنان محمد منير، مدير أعماله وابن عمه وزوج شقيقته، محمود أبا يزيد، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على "فيس بوك"، الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وكتب الكينج في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالاً للتفاني والإخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة وأعانني الله بالاستمرار في مسيرتي".

وتابع: "أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة وأسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020"

ويشيع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عم الكينج محمد منير والقائم بأعماله وزوج، ظهر اليوم في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من جانب آخر، ظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالسًا على كرسي أثناء فقراته الغنائية.

وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل أن يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجددًا عليه.


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