» انفجار قنبلة فى رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان

11 يناير 2020 - 01:17 م

نقلت وسائل إعلام أفغانية، عن المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي ومسئول أفغاني، إن قنبلة على الطريق انفجرت أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان اليوم السبت، لكن لم ترد على الفور تفاصيل عن سقوط قتلى في الانفجار الذي أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عنه.

وقال مسئول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدًا عن المكان، كما نقلت وكالة "رويترز".