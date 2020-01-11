علاء مبارك ينعى السلطان قابوس بهذه العبارة

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متابعات- أمينة عبد العال

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نعي علاء مبارك نجل الرئيس المعزول محمد حسني مبارك السلطان قابوس على صفحته الرسمية علي موقع التدوينات "تويتر" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون" مشاركًا صورة للسلطان الراحل وهو يلوح بيديه ويحيي مواطنيه.

وعلق العشرات من متابعيه على "تويتر" بعبارات التعزية المختلفة، وقالت نور محمد: "ألف رحمة ونور عليه هذا القائد أو الرئيس حتى بوفاته الناس تترحم عليه وتدعي له".

يذكر أن السلطان  قابوس بن سعيد توفي في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس عن عمر يناهز 79، وتم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان.


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