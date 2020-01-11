ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادرًا للسلطان قابوس مع والدها

نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو نادر لوالدها مع السلطان العماني، قابوس بن سعيد، الذي توفي، صباح اليوم السبت .

ويظهر في الفيديو، الرئيس العراقي صدام حسين، والسلطان العماني، قابوس بن سعيد، وهما يتقابلان في زيارة رسمية، وسط ترحيب من الطرفين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، وجاءت معظم التعليقات كالآتي: "رحمه الله رحمة واسعة مهيب حي ميت إلى جنان الخلد"، "رحلا العظماء".

وأعلن التليفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وبدأ التليفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون اليوم السبت.