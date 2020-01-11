» تأجيل الامتحانات في سلطنة عمان حدادًا على السلطان قابوس

متابعات- أمينة عبد العال
أجلت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2020 في سلطنة عمان حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم في السلطنة.
وأشارت الوزارة في صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الامتحانات في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء يصدر جدول معدل لها سيتم نشره مساء اليوم.
جدير بالذكر أن هيثم بن طارق آل سعيد أدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم السبت سلطانًا لعمان وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.
#وزارة_التربية_والتعليم تعلن تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020م الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 12 يناير حتى 14يناير 2020م وسيصدر جدول معدل يتم نشره مساء اليوم pic.twitter.com/bsNLOETR9i— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020
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