» تأجيل الامتحانات في سلطنة عمان حدادًا على السلطان قابوس

11 يناير 2020 - 12:36 م

أجلت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2020 في سلطنة عمان حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم في السلطنة.

وأشارت الوزارة في صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الامتحانات في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء يصدر جدول معدل لها سيتم نشره مساء اليوم.

جدير بالذكر أن هيثم بن طارق آل سعيد أدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم السبت سلطانًا لعمان وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.



