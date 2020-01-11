الكويت تعلن الحداد وتنكيس الإعلام حزنًا على "قابوس"

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سلطنة عمان

ملك

رحيل

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم، حدادًا على وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بياناً بما يلي: «بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى مجلس الوزراء نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بوسعيدي سلطان سلطنة عمان الشقيقة.

وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يستذكر بكل العرفان والتقدير دور سلطنة عمان الشقيقة بقيادة الفقيد الكبير ووقفتها الشجاعة في رفض العدوان الآثم الذي تعرضت له دولة الكويت على يد النظام البائد في العراق والوقوف بكل قوة لدعم الحق الكويتي، تلك المواقف التي ستظل ماثلة في ذاكرة الشعب الكويتي على مر التاريخ.

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