» الأزهر الشريف ينعى السلطان قابوس

11 يناير 2020 - 12:24 م

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره ، الذي وفاته المنية مساء الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.





وأكد الأزهر الشريف في بيان له، أن التاريخ يشهد للسلطان قابوس بأنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وقد عمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلًا ومضمونًا.





