» الأزهر الشريف ينعى السلطان قابوس

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متابعات- الدويني فولي

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نعي

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قابوس

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، السلطان  قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الذي وفاته المنية مساء الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.
وأكد الأزهر الشريف في بيان له، أن التاريخ يشهد للسلطان قابوس بأنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وقد عمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلًا ومضمونًا.
وقال البيان: "لا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمة العربية والإسلامية ولسلطنة عمان، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن السلطان الراحل فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".

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