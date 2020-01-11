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مهاجم الأهلى: جاهز لمواجهة بلاتينيوم.. ولا أعلم سر الانتقادات

الرياضة

مروان محسن: الأهلي قادر على الفوز بالسوبر
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هانى عبد الصبور

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كشف مروان محسن مهاجم الأهلي، عن جاهزيته لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مهاجم الأهلي أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد؛ استعدادًا لتلك المواجهة المهمة، خاصة أن هناك هدفًا واضحًا يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بالنقاط الثلاث والجهاز الفني يعلم بالتأكيد التغييرات التي طرأت على المنافس؛ سواء في الجهاز الفني أو اللاعبين، وأصبح الجميع جاهزًا تمامًا لمواجهة بلاتينيوم، والتي يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها، وتجاوز بعض الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأولى بالقاهرة على الرغم من أن الأهلي قدم مباراة جيدة، وحقق الفوز بهدفين نظيفين.

وأوضح مروان أن الأهلي لا يشغل نفسه كثيرًا بالتغييرات التي حدثت في صفوف بلاتينيوم؛ لأن هدفه واضح ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، ويركز من أجل هذا الهدف.

وأشار مروان إلى حالة الحب الموجودة بين جميع لاعبي الأهلي الذين يعملون جميعا؛ من أجل مصلحة الفريق، ولا يوجد فرق بين من يشارك، أو من يجلس على دكة البدلاء فالمهم أن يفوز الفريق، وهذه الروح هي السبب الأساسي  وراء الأداء الجيد والانتصارات في الفترة الأخيرة.

وقال مهاجم الأهلي إنه لا يعرف السبب وراء قيام البعض بانتقاده في الآونة الأخيرة، خاصة أنه عائد من إصابة شديدة في الوجه، وتم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه ويسعى لاكتساب حساسية المباريات، ويجتهد قدر الإمكان لاستعادة مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني ولو رأى الأخير  أي تقصير من جانبه؛ لتم استبعاده على الفور.

 وكشف مروان عن أنه انتابته حالة من الضيق الشديد في بعض الأوقات؛ بسبب تلك الانتقادات، ولكنه لم يعد يلتفت إليها، خاصة أن معظمها ليست في محلها على الإطلاق.

وأكد مهاجم الأهلي أنه سعيد بفرحة زملائه عقب إحراز الهدف الثانى في مباراة أف سي مصر، وهذه هي الروح التي تسود بين لاعبي الفريق، وكلهم على قلب رجل واحد.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مع محمد مجدي أفشة على سيناريو الهدف الثاني، لكن الأمر جاء بعدما تسلم أفشة الكرة، وانفرد بحارس المرمى، وتوقع أن يقوم الحارس بإغلاق الزاوية أمامه، ولذا قام بالانطلاق نحو الأمام، ثم تمرير الكرة؛ ليحرز مروان منها الهدف الثاني.

وشدد مروان على أن أفشة من اللاعبين الذين يقومون بدور مميز في الفترة الأخيرة مع الفريق، وهو مكسب  كبير للغاية.

وقال مهاجم الأهلي إنه تحامل على نفسه في مباراة إف سي مصر بعد الإصابة في الشوط الأول، وصمم على استكمال المباراة؛ لرغبته في إحراز هدف، وهو ما تحقق بمساعده زملائه، وكانت مكافأة من الله على الجهد الذي بذله طوال اللقاء .

وكشف مروان محسن عن نصيحة المدير الفني له بعدم الالتفات لأية انتقادات، والتركيز في الملعب فقط، وقال إن المباريات الإفريقية تحتاج إلى خبرات كبيرة للتعامل معها، فيما يتعلق بحالة الجو والظروف المناخية، وسوء أرضية الملعب في معظم الأحيان، وهي أمور اعتاد عليها لاعبو الأهلي، وباتت لديهم القدرة على التعامل معها، خاصة أن معظمهم يملك سجلا كبيرا من الخبرات الأفريقية.

وأضاف مهاجم الأهلي أن الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في بطولة الدوري تحمل اللاعبين مسئولية كبيرة وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.

وختم مروان محسن تصريحاته متمنيا الفوز للأهلي أمام بلاتينيوم  في مباراة اليوم للاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وتحقيق الهدف بالتأهل للدور الثاني.

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