راغب يغازل أحلام: "بحب زوجك لكننا مثل العرسان"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة وهو يغازل الفنانة أحلام في آخر حفلاته في دبي.

ويظهر "راغب" في الفيديو وهو يعتلى المسرح أولاً على أنغام أغنيته الشهيرة "اللي باعنا"، وفي نهاية وصلته الغنائية قام راغب بتقديم أحلام لبدء فقرتها الغنائية، مشيداً بإطلالتها وجمالها.

وقال راغب مازحًا لـ أحلام: "أنا كتير بحب زوجك وبوجه له التحية، لكننا مثل العرسان اليوم"، إشارة لارتدائها فستانًا أبيض اللون وارتدائه بذلة سوداء خلال الحفل.