بالفيديو.. أول تصريح للسلطان العماني الجديد

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وكالات - الدويني فولي

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بدأت صباح اليوم السبت، مراسم تنصيب سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر 79 عامًا، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

وقال السلطان الجديد لعُمان: "السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة. سنسير على نهج السلطان قابوس".

وتابع السلطان هيثم بن طارق: "سنسير خارجيًا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس، وحريصون على عدم التدخل في شئون الغير".

وأضاف سلطان عُمان الجديد: "سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد، ونسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات".

وأكمل هيثم بن طارق: "سنواصل في تنفيذ السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي، وسنبني علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل".

وأتم السلطان العماني الجديد: "سنحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول".

وأعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عامًا، كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

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