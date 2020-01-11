حيلة مديحة يسرى لضبط "فوزى" متلبسًا بخيانته

11 يناير 2020 - 12:05 م

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، الحيلة الجهنمية للفنانة مديحة يسري، لضبط زوجها الفنان محمد فوزي متلبسًا بخيانته لها في ليلة طلاقهما.

وأوضح الشناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم" أن ليلة طلاق مديحة يسرى من محمد فوزى، لا تنسى؛ حيث ضبطت فوزى متلبسا، بتلك الحيلة، بعد أن أخذ حمامًا ألبسته فانلة داخلية بطريقة عكسية؛ وعاد "فوزي" للبيت مصححًا الوضع، وواجهته اعترف، وطلب السماح.

وأضاف الشناوي، أنه من الواضح أن رصيد "فوزي" كان قد نفد، فلم تتنازل، وعاد فوزي وحيدًا لمكتبه؛ حيث قرر أن يبيت فيه، إلا إنه بعد ساعات رن جرس التليفون، مديحة على الخط تطلب منه، أن يعزمها على العشاء، وكان رده: "أنت مجنونة"، ثم أضاف ضاحكا: "وأنا أجن منك"، والتقيا ورقصا معا فى تلك الليلة على مرأى من الجميع، لتصل الرسالة، الطلاق لا يعنى الفضح والتنكيل".

وتابع الشناوي: "أنه في كل أحاديث "مديحة" أو "فوزي" لن تلمح سوى أن الاحترام ثالثهما.