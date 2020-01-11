نانسي عجرم تستفز رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر

أثارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، غضب جمهور ومتابعي السوشيال ميديا، بعد تعازيها الإعلامي اللبناني، بيار رباط، في وفاة شقيقته، بيا رباط، عبر حسابها على "تويتر".

وقد عبرت نانسي عجرم عن حزنها وأسفها الشديد لوفاة شقيقة الإعلامي بيار رباط، بيا رباط، ما أثار استفزاز عدد من متابعيها على السوشال ميديا، لاسيما بعد ظهور تفاصيل جديدة في مقتل الشاب السوري محمد الموسى وإحالة زوجها الدكتور فادي الهاشم للتحقيق مجددًا، وعرضها هي الأخرى للطبيب الشرعي.

وقالت نانسي، في تغريدتها: "بيار.. لا أعرف ماذا أقول.. لا أستطيع حتى التفكير فيما أشعر به، حزينة للغاية لوفاة شقيقتك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، وجاءت معظم التعليقات مهاجمة لنانسي وزوجها: "وانتي لما تموتي العامل يلي عندك ما زعلتي؟"، "الله يرحم السوري يلي ضاع دمه ويلحقكم فيه بس مش 16 طلقة لأنه خسارة فيكم"،"‏ ‎الله يرحم العامل السوري يلي كان يشتغل بالفيلا وضاع حقه وراح دمه هدرا.. يا حرام انو اديش عمتبكي عليه وأطفاله كمان... ‏ ‎‎جوزك قاتل روح.. اطلقي منوا من الأحسن".

وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.