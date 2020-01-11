تربة قاسم سليماني.. علاج جديد للبواسير

11 يناير 2020 - 11:20 ص

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل، والذي تسبب في حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تربة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، فإن شخصا يقوم بتوزيع تربة من المكان الذي اغتيل فيه قاسم سليماني.

ويزعم الشخص الذي يظهر في الفيديو أن تربة قاسم سليماني مقدسة وتعالج العديد من الأمراض، منها البواسير.

كما يظهر تجمع الكثير من الناس حول الرجل لأخذ كميات من تربة قاسم سليماني لأجل العلاج.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله أيضا أثناء حفر قبر قاسم سليماني بمسقط رأسه، يظهر مجموعة من قيادات الحرس الثوري، وهم يتبركون بتربته.

كما نشرت مواقع إيرانية العديد من الصور التي تظهر استقبال الإمام الحسين لقاسم سليماني في جنة الملالي في العالم الآخر.



