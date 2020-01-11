"لمدة 3 أيام" الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

11 يناير 2020 - 11:20 ص

أكدت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، انعدام فرص سقوط الأمطار، واستقرار الطقس لمدة 3 أيام بداية من اليوم.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بداية من اليوم ستزداد فترات سطوع الشمس، وسنشعر بالدفء في فترات النهار، ولكن الليل شديد البرودة".

وتابعت: "أن نشاط الرياح كان يزيد من الشعور بالإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن درجة الحرارة في سانت كاترين تنخفض إلى أقل من الصفر".