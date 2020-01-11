» فنانة شهيرة تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي

ردت الفنانة دنيا عبد العزيز، على الشائعة التي تداولت عقب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، حيث تردد زواجها منه، موضحة أنها علاقتهما لا تتعدي الصداقة والأبوة.

قالت دنيا عبد العزيز خلال لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات": "كنت حريصة وقت انتشار شائعة زواجي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أن أرد وأوضح حقيقة الأمر إلى الجمهور لأنه له حق على فضلا عن أنني رومانسية والزواج يعني الإشهار فلابد من التوضيح" .

وتابعت: نفيت ما قيل عن زواجي من الفيشاوي الذي رد أيضًا مؤكدًا أن علاقتنا لن تتعدى الصداقة والأبوة.

وأضافت "دنيا" في حوارها: "عند وفاته تأثرت كثيرًا لأنني شعرت بأنني فقدت الأمان لي والجدعة فهو علمني كثيرًا وتحديدًا الجدعنة التي أخذتها منه" .