هنيدي والجسمي أبرزهم.. نجوم الفن ينعون السلطان قابوس

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السلطان قابوس بن سعيد

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على نعى السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، الذي توفي صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

محمد هنيدي

من جانبه، نشر الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، عبر تويتر، صورة للسطان الراحل، وعلق قائلًا: "تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

ندى بسيوني

بينما نشرت الفنانة  ندى بسيوني، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: "بكل الآسى ننعي شعب سلطنة عمان العزيز في مصابهم الكبير ألف رحمة على السلطان قابوس وربنا يصبركم.. (إنا لله وإنا إليه لراجعون)".

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: "وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس السلطان، قابوس في ذمه الله  اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه.. ورحل عنا قابوس المعظّم" .

حسين الجسمي

كما نشر حسين الجسمي، عبر تويتر، صورة للسلطان الراحل، وعلق قائلًا: "عظّم الله أجرك يا وطن .. #قابوس في ذمة الله".

وكان قد أعلن التليفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.


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