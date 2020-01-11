» كيف يعالج ملح الطعام "السرطان"

11 يناير 2020 - 10:39 ص

بالرغم من أن ملح الطعام يعتبر من أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، إلا أن علماء أمريكيين في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وجدوا قدرة لـ"ملح الطعام" في مكافحة السرطان.

وبحث العلماء عن تأثير جزئيات كلوريد الصوديوم علي الخلايا السرطانية ووجدوا أنه من الممكن أن تبطئ انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66% وذلك من خلال إجراء تجارب علي فئران مخبرية مصابة بالسرطان.

واكتشف الفريق أن جزئيات الملح النانوية يمكن أن تستخدم كحصان طروادة أي تقوم بتوصيل الأيونات إلى داخل الخلية ثم تقوم بتعطيل البيئة الداخلية للخلية ما يؤدي إلى موتها ثم تعود حبيبات الملح النانوية إلى طبيعتها كملح عند تحلل الخلايا، خاصة أن الخلايا المصابة تحتوي علي نسبة كبيرة من الصوديوم وعندما تتعرض لجزئيات الملح النانوية يتم تدميرها مع بقاء الأنسجة سليمة لأنه للجسم مجرد ملح عادي.

وأكد رئيس الفريق الأستاذ المساعد في الكيمياء بالجامعة "جين تشيه" أنه بمجرد دخول الخلية تذوب جزئيات الملح إلى ملايين أيونات الصوديوم والكلوريد المحاصرة داخلها ما يؤدي إلى تمزق غشاء البلاوما وموت الخلايا، وهو ما يشير إلى الجهاز المناعي بأنه يوجد تلف في الأنسجة فيتم استجابة التهابية تساعد الجسم على مكافحة مسببات الأمراض.