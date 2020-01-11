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مشروب سحري للتخلص من خشونة الركبة والفقرات في 10 دقائق

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الكركم
الكركم
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علا خطاب

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يعاني الكثير من السيدات والرجال من آلام خشونة الركبة والفقرات، حيث ينتهي بهم الأمر إلى تناول المسكنات كحل للانتهاء من الألم الشديد للخشونة وما يؤثر على صعوبة الحركة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك  مكونات طبيعية  لعلاج خشونة الركبة والفقرات بمجرد وضعه 10 دقائق.

مكونات المشروب الطبيعي:

الكركم:

الكركم من العلاجات الفعالة لتخفيف آلام الركبة. حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهي من المضادات الطبيعية للإلتهابات وكذلك المواد المضادة للأكسدة.

طرق الاستخدام:

ضيفي نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل والكركم إلى كوب الماء والغلي لمدة 10 دقائق، العمل على تصفيته وإضافة العسل لتناوله مرتين في اليوم.

يمكنك غلى معلقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب والعمل على تحليته بالعسل وتناوله مرة واحدة في اليوم.

ويوجد خيار آخر هو تناول مكملات الكركم، التى ينصح بتناولها يوميًا والإكثار من إضافة الكركم إليه.


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