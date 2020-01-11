» تعرف على «هيثم بن طارق» السلطان العماني الجديد

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، رسميًا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد خلفًا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وهيثم بن طارق هو ابن عم الراحل قابوس بن سعيد، ولد في عام 1954، ويبلغ من العمر 66 عامًا.

وللسلطان الجديد شقيقان؛ هما شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

يذكر أن السلطان هيثم بن سعيد، تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد، كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

كما عمل سلطان عمان الجديد سابقًا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط - 2010.

وكان الديوان السلطاني العماني، أعلن فجر اليوم السبت، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز 79 عاما.

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