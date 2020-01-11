11 يناير 2020 - 10:21 ص

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة، بمختلف الدوريات الأوروبية وخصوصًا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وكأس ملك إسبانيا والدوري الفرنسي ودوري أبطال أفريقيا.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد أرسنال .. الساعة الثانية والنصف عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 2".

مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي .. الساعة السادسة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 2".

تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة الخامسة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 7".

توتنهام ضد ليفربول .. الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة "بي إن سبورتس 2".

مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد ميلان .. الساعة الرابعة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

لاتسيو ضد نابولي .. الساعة السابعة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

إنتر ضد أتالانتا .. الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

مباريات دوري أبطال أفريقيا

بلاتينيوم ستارز ضد الأهلي المصري .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 1"

مازيمبي ضد بريميرو أجوستو .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 7"

ميلوودي صنداونز ضد إتحاد العاصمة الجزائري .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 3"

بيترو أتليتكو ضد الوداد البيضاوي .. الساعة 6 مساءً على قناة “بي إن سبورتس 5”

فيتا كلوب ضد الترجي التونسي.. الساعة 6 مساءً على قناة “بي إن سبورتس 1

الهلال السوداني ضد الترجي التونسي.. الساعة 9 مساءً على قناة "بي إن سبورتس 1"

مباريات الدوري المصري

إف سي مصر ضد المقاولون العرب.. الساعة 5 مساءً وتنقل حصريًا على قناة أون سبورتس وتايم سبورتس.