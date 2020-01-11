  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

"وصلنا لحارة سد".. تفاصيل صادمة بشأن مفاوضات سد النهضة

نانسي عجرم وزوجها

محامي زوج نانسي عجرم يكشف مفاجآت جديدة عن الحادث

السلطان قابوس يستقبل كيري في ثاني ظهور علني

ضابط يبكي خلال إعلان وفاة السلطان قابوس

أديب

"هوت شوكليت" يجمع بين ولي عهد أبوظبي وعمرو أديب

الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة

كارثة تهدد الفلاحين .. والزراعة ترد : لسه موصلش مصر

آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد

شاهد.. آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد

الرئيس السيسي

الرئيس ينعى السلطان "قابوس": رمز للقوة والوحدة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

سلطان عمان

معلومات عن سلطان عمان الجديد بعد تعيينه خلفا للسلطان قابوس

أبو تريكة

تعليق مفاجيء من أبو تريكة بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الرياضة

الاهلى
الاهلى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

#

مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم

افريقيا

دوري

الاهلى

كاس

مباريات

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة، بمختلف الدوريات الأوروبية وخصوصًا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وكأس ملك إسبانيا والدوري الفرنسي ودوري أبطال أفريقيا.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد أرسنال .. الساعة الثانية والنصف عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 2".

مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي .. الساعة السادسة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 2".

تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة الخامسة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 7".

توتنهام ضد ليفربول .. الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة "بي إن سبورتس 2".

مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد ميلان .. الساعة الرابعة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

لاتسيو ضد نابولي .. الساعة السابعة مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

إنتر ضد أتالانتا .. الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً على قناة "بي إن سبورتس 4"

مباريات دوري أبطال أفريقيا

بلاتينيوم ستارز ضد الأهلي المصري .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 1"

مازيمبي ضد بريميرو أجوستو .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 7"

ميلوودي صنداونز ضد إتحاد العاصمة الجزائري .. الساعة 3 عصرًا على قناة "بي إن سبورتس 3"

بيترو أتليتكو ضد الوداد البيضاوي .. الساعة 6 مساءً على قناة “بي إن سبورتس 5”

فيتا كلوب ضد الترجي التونسي.. الساعة 6 مساءً على قناة “بي إن سبورتس 1

الهلال السوداني ضد الترجي التونسي.. الساعة 9 مساءً على قناة "بي إن سبورتس 1"

مباريات الدوري المصري

إف سي مصر ضد المقاولون العرب.. الساعة 5 مساءً وتنقل حصريًا على قناة أون سبورتس وتايم سبورتس.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجبلاية" تستقر على موعد السوبر بالإمارات
» ضابط يبكي خلال إعلان وفاة السلطان قابوس
» "واتساب" 2020 يتوقف في هذه الهواتف
» نجم الأهلي يرفض عرض الزمالك: أنا أهلاوي ومستحيل أروح هناك
» فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب عن الأهلي
» إيران تعترف رسميا: قصفنا الطائرة الأوكرانية
» تغير مفاجيء في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي
» الخطيب يصالح جماهير الأهلى بهذا الأمر المثير
» تفاصيل أزمة أوباما واعتراضه في مباراة الزمالك وزيسكو
» عمرو أديب: 2020 سنة النحس على هؤلاء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر