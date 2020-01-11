حقيقة تبني نانسي عجرم أولاد قتيل منزلها وتنازل والده عن القضية

11 يناير 2020 - 10:19 ص

ردت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، عن الشائعات التي تداولت مؤخرًا، حول تنازل محامية والد القتيل مقابل أن تتبنى نانسي عجرم رعاية أطفال محمد الموسى.

وأكدت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذي لقي مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم، إن كل ما يقال غير حقيقي ولم يتنازل الوالد عن حق ابنه وكذلك والدته وزوجته وأنهم يرغبون في التواصل في القضية حتى الحصول على حق ابنهم القتيل.

وأضافت، خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني: "نحن في مرحلة التحقيق ولا يمكن حاليا التنبؤ بنتائج التحقيق خاصة مع ظهور بعض الأدلة الجديدة ولكن نتمنى أن يحصل القتيل وأهله على حقه" .

وكانت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى قد طالبت السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.