قرار عاجل من خامنئي بشأن الطائرة الأوكرانية

11 يناير 2020 - 10:16 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، اتخذ قرارًا عاجلاً بعد إطلاعه على نتائج تحقيقات رئاسة الأركان المسلحة، بخصوص الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطت في طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أمر "المرشد الأعلى على خامنئي، المسئولين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد إطلاعه صباح أمس الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان بخصوص الطائرة المنكوبة".

وقالت الوكالة إن "المرشد أمر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي أمس الجمعة، وقرر الإعلان صباح اليوم السبت، عن إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد".

وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، بيانًا، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه "محاسبة الأطراف المسئولة عن سقوط "الطائرة الأوكرانية"