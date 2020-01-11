» "الجبلاية" تستقر على موعد السوبر بالإمارات

11 يناير 2020 - 09:58 ص

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على موعد إقامة مباراة السوبر المصري، بين قطبي الكرة المصرية، يوم 20 فبراير المقبل بأبوظبى بالإمارات.

مسئولو الجبلاية توصلوا لاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير.

كما استقر مسئولو اتحاد الكرة على ترحيل مباراة القمة التى تجمع الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري وكان مقررًا لها 19 فبراير إلى موعد جديد.