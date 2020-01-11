» ضابط يبكي خلال إعلان وفاة السلطان قابوس

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وكالات - الدويني فولي

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط في الجيش العماني يدعى سعيد البداعي، وهو يعلن خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بلغة الإشارة، وخلال إعلانه الخبر، لم يتمكن البداعي من تمالك أعصابه، ليبكي حزنًا على وفاة قابوس .

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له .



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