"هوت شوكليت" يجمع بين ولي عهد أبوظبي وعمرو أديب

11 يناير 2020 - 09:58 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل لقائه المفاجئ، مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، في مولي دبي.

وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، كنت في دبي، من فترة قريبة، وأثناء تجولي بمول دبي، فوجئت بالشيخ محمد بن زايد، يتجول وسط الناس، معقبا: "كنت في المول بشرب هوت شوكليت، وحظي أشوفه".

وعرض أديب مقطع فيديو لجولة بن زايد، معقبًا: "الشيخ محمد بن زايد، كان يسير وسط الناس من دون حرس، ليؤكد لهم أن كل شيء آمن.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه توجه لتحيته وكان متواضعًا للغاية، ومحبا لمصر، وتحدثا سويا، حول انتشار شائعات بشأن محاولات استهداف للإمارات.