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"واتساب" 2020 يتوقف في هذه الهواتف

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"واتساب"
"واتساب"
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متابعات- أمينة عبد العال

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واتساب

أندرويد

ايفون

أعلن تطبيق "واتساب" أنه سيتوقف عن العمل على الملايين من الهواتف الذكية من الإصدارات القديمة من أندرويد وios "، ابتداء من فبراير المقبل، حسبما نشر في تقرير نشرته صحيفة" إندبندنت" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن الإصدارات من هواتف "أيفون" التي تدعم الإصدار 8 وios ،  غير قادرة على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس، وفيما يتعلق بأيفون 4 والإصدارات الأقدم فإنها غير قادرة علي التحديث.

وبالنسبة للهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3 الذي طرح عام 2011 ويعرف باسم "آيس كريم ساندوتش"، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

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