شاهد.. آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد

11 يناير 2020 - 09:40 ص

كان آخر ظهور لسلطان عمان قابوس بن سعيد في الإثنين الموافق 18 من نوفمبر الماضي، وكان السلطان قابوس قد تواجد لمشاهدة عرض عسكري في العاصمة مسقط، احتفالا بالعيد القومي التاسع والأربعين لبلاده.

وحضر سلطان عمان وقتها إلى ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في العاصمة مسقط.

وقد أعلن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر 79 عاما.

وبعد وفاة السلطان قابوس أعلن التليفزيون الرسمي في سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للسلطان قابوس.