كارثة تهدد الفلاحين .. والزراعة ترد : لسه موصلش مصر

11 يناير 2020 - 09:23 ص

رد محمد القرش، معاون وزير الزراعة، على الأنباء التي ترددت بشأن انتشار أسراب الجراد بمصر: "لسه موصلش مصر، وإذا حدث أي شيء ستتم إبادته بشكل فوري".

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ما تردد عن وجود الجراد بمصر شائعة عارية تمامًا عن الصحة، وأنه لم يتم رصد أي نوع من أنواع الجراد خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "نتابع كل الظواهر المناخية المتواجدة والتقارير العالمية، لرصد وجود أي حالة تدعو للقلق؛ لتأمين الحدود بشكل مستمر كخطوات استباقية"، معقبًا: "هناك إجراءات شديدة للتعامل مع الجراد".