» إيران تعترف رسميا: قصفنا الطائرة الأوكرانية

11 يناير 2020 - 07:44 ص

اعترف الجيش الإيراني في بيان رسمي أنه قام بقصف الطائرة المدنية الأوكرانية عن طريق الخطأ.



وقال الجيش الإيراني في بيان رسمي: طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية تمت إصابتها بدون قصد مما تسبب في وفاة عدد من المواطنين الأعزاء ، والرعايا الأجانب.



وتابع البيان: كانت القوات المسلحة على استعداد كامل بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بقصف بعض المواقع الإيرانية مما زاد من حساسية الدفاعات الجوية.



وأشار البيان أن الطائرة المذكورة حلقت على ارتفاع قريب من مركز حساس للحرس الثوري الإيراني وظهرت في شكل طائرة معادية مما أدى لقصفها.



و وعدت القوات المسلحة الإيرانية بعدم تكرار مثل هذه الحوادث وتقديم المتسبب فيه للمحاكمة.

