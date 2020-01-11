» عمرو أديب: 2020 سنة النحس على هؤلاء

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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علق  الإعلامي عمرو أديب، على رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على توجيه إيران ضربات لقاعدة عين الأسد، قائلا: "جبروت الحاج أبو حنان ده، وفاجر وقادر، وقال للإيرانيين على فكرة كنا عارفين"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أثبت أنه قوي جدا، وأن إيران ضعيفة جدا، وعبارة عن نمر من ورق.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  علي قناة mbc مصر"، مساء الجمعة، أن ، النظام الإيراني يعيش "أسود أيام حياته"، حيث أنهم  تسببوا في قتل 200 شخص أثناءفترة  جنازة سليماني منوها ، أن سقوط الطائرة الأوكرانية بصواريخ إيرانية عن طريق الخطأ "فضيحة".
وتابع : "دي سنة النحس عليهم"، مستطردا: "17 صاروخ إيراني فيهم 3 مفرقعوش، نزلوا على القاعدة، والأمريكان سبوهم".

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