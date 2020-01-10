هذا هو السبب الحقيقي للصراع بين أمريكا وإيران

قال محمد الخولي، كاتب ومفكر قومي، إن أمريكا وإيران تواجهان أزمات داخلية.
وأضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خريطة العالم العربي والشرق الأوسط مليئة بعلامات الاستفهام وبها إنذارات لاشتعال حرائق ولكنها لم تشتعل حتى الآن.
وطالب الكاتب والمفكر قومي، باستباق الأحداث وأن نحاول أن نوجه الأمة إلى شيء يقيها ما يمكن أن يتربص بها من أخطار في هذه المرحلة، موضحا أن أمريكا وإيران كل منهما مأزوم.
وكشف الخولي، أن الجانب الأمريكي مأزوم بعد السير في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كما أنه يواجه أزمة في انتخابات التجديد وتهاجمه الصحف الأمريكية.
وأوضح أن إيران تتعرض لأزمة بعد حدوث مظاهرات نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن من مصلحة المنطقة أن يتوقف الرد العسكري المتبادل بين إيران وأمريكا.