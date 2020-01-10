هذا هو السبب الحقيقي للصراع بين أمريكا وإيران

قال محمد الخولي، كاتب ومفكر قومي، إن أمريكا وإيران تواجهان أزمات داخلية.



وأضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خريطة العالم العربي والشرق الأوسط مليئة بعلامات الاستفهام وبها إنذارات لاشتعال حرائق ولكنها لم تشتعل حتى الآن.

وأضاف الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خريطة العالم العربي والشرق الأوسط مليئة بعلامات الاستفهام وبها إنذارات لاشتعال حرائق ولكنها لم تشتعل حتى الآن.