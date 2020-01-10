» حفيدة محمدعوض تكشف أسرار طفولتها مع جدها

10 يناير 2020 - 11:40 م

كشفت الفنانة جميلة عوض، عن أسرار خاصة عن طفولتها مع جدها الفنان محمد عوض.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تعيش مع جدها في المنزل وكان قريب منها للغاية.

