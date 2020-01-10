رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: لن أتقاعس عن استكمال مهمتي‎

10 يناير 2020 - 11:30 م

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، حسان دياب، على مواصة مهمته الدستورية لتشكيل الحكومة ومتابعة اتصالاته بالجميع.



وفي بيان أصدره دياب، في وقت متأخر مساء الجمعة، وصل للأناضول نسخة منه، قال فيه "لن أتقاعس عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصالاتي بالجميع ولن أقبل أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا(حلقة ضعف)."

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.



وتابع البيان: "سأواصل مهمتي الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه، حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ولديها مهمة محددة عنوانها: إنقاذ البلد".



وأضاف: "أجدد التزامي بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة استنادا إلى الاطار العام المتفق عليه لأنني مقتنع بأنها قد تشكل خشبة خلاص لوقف الانهيار الحاد الذي نشهده على كافة المستويات في لبنان".

وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في الـ29 من ذلك الشهر.

