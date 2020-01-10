الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

10 يناير 2020 - 10:50 م

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى خفض التوتر وضبط النفس.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل البلجيكية، الجمعة.

وقال بوريل بخصوص التوتر بين واشنطن وطهران: "المنطقة لا تحتمل حربًا أخرى، وندعو كافة الأطراف لخفض التوتر وضبط النفس".

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى إعلان إيران عدم التزامها بمسؤولياتها النابعة من الاتفاق النووي، مضيفًا: "نحن إلى جانب الاستمرار بالاتفاق، ويجب على إيران تنفيذ تعهداتها، ونأسف لانسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق".

والأربعاء، استهدفت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودًا أمريكيين في العراق، ردًا على مقتل القائد بالحرس الثوري قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد قبل أسبوع.

وفيما يخص الملف الليبي، أوضح بوريل أن التطورات الأخيرة تظهر أن الأزمة قد تخرج عن نطاق السيطرة، مشيرًا أن مخاطر الإرهاب زادت في المنطقة.

ولفت إلى "وجود مقاتلين في ليبيا تم استقدامهم من سوريا والسودان"، مبينًا أنه في حال استمرار المعارك فإن خطرا جديدا سيبرز متمثلا بموجة هجرة.

وأعرب بوريل عن أمله في توقيع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق نار.

ويشن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة الليبية وسط استنفار قوات الأخيرة.

ولاحتواء الأزمة الليبية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بيانا مشتركا دعيا فيه إلى وقف لإطلاق النار بداية من منتصف ليل الأحد المقبل.