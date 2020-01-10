  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: مصر تواجه هذه المشكلة الخطيرة في 2022

سد النهضة

"أديب" يكشف مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات سد النهضة

أعشاب

العلاج بالأعشاب.. بيع الوهم للمصريين فى «أزايز».. أم بديل آمن؟

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الطقس

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مؤسسة الجروب

فضح الأزواج الخائنين على «السوشيال ميديا»

أرشيفية

اختناق أسرة كاملة بسبب التدفئة في الغربية

ابي احمد وترامب

"ترامب" يصدم إثيوبيا

السعودية اليوم

السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر إضافية
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر إضافية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن وطهران على هذا الأمر

#

شهادة صادمة تعجل بعزل «ترامب»

#

«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

#

الرئيس الأمريكي: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى خفض التوتر وضبط النفس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل البلجيكية، الجمعة.
وقال بوريل بخصوص التوتر بين واشنطن وطهران: "المنطقة لا تحتمل حربًا أخرى، وندعو كافة الأطراف لخفض التوتر وضبط النفس".
وتطرق المسؤول الأوروبي إلى إعلان إيران عدم التزامها بمسؤولياتها النابعة من الاتفاق النووي، مضيفًا: "نحن إلى جانب الاستمرار بالاتفاق، ويجب على إيران تنفيذ تعهداتها، ونأسف لانسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق".
والأربعاء، استهدفت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودًا أمريكيين في العراق، ردًا على مقتل القائد بالحرس الثوري قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد قبل أسبوع.
وفيما يخص الملف الليبي، أوضح بوريل أن التطورات الأخيرة تظهر أن الأزمة قد تخرج عن نطاق السيطرة، مشيرًا أن مخاطر الإرهاب زادت في المنطقة.
ولفت إلى "وجود مقاتلين في ليبيا تم استقدامهم من سوريا والسودان"، مبينًا أنه في حال استمرار المعارك فإن خطرا جديدا سيبرز متمثلا بموجة هجرة.
وأعرب بوريل عن أمله في توقيع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق نار.
ويشن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة الليبية وسط استنفار قوات الأخيرة.
ولاحتواء الأزمة الليبية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بيانا مشتركا دعيا فيه إلى وقف لإطلاق النار بداية من منتصف ليل الأحد المقبل.
ولاقت المبادرة ترحيبا وموافقة من المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤكدًا أنعملياته العسكرية ستستمر. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أوكرانيا تكشف تطورات جديدة بشأن الطائرة المنكوبة
» مسئول إيراني: هجماتنا لم تستهدف قتل جنود أمريكيين
» لبنان: قضية غصن لن تؤثر على العلاقة مع اليابان‎
» الزمالك يقترب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
» جدل حول الصلاة على محفظ قرآن أدين في جرائم جنسية
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بعد تراجعها 15 جنيهًا
» مفاجأة السويسري لإفريقيا.. "فايلر" يجهز لاعبًا أبهره أمام الزمالك
» الاتحاد السكندري يضم مهاجم النجم الساحلي
» الأزهر: هذا ما يجب فعله عند خسوف القمر
» الأهلي بزيه الأحمر أمام بلاتينيوم غدًا
» بالصور.. الثلوج تغطي سانت كاترين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر