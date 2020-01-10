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عمرو أديب: مصر تواجه هذه المشكلة الخطيرة في 2022

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عمرو أديب: مصر تواجه هذه المشكلة الخطيرة في 2022

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عمرو أديب
عمرو أديب
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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة الصيف المقبل، وتستمر عملية الملء حتى 2023، مشيرا الى أن مشكلة المياه في مصر ستبدأ في 2022، مؤكدا أنه لن يكون لدى مصر مشكلة في الكهرباء على الإطلاق.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc مصر"، مساء الجمعة، أن توجه مصر للجهات الخارجية "تضييع وقت"، قائلا: "هل ترامب سيتدخل ويحل الأزمة"، مشيرا إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف سد النهضة لن يفيده في الانتخابات الأمريكية.
وطالب الإعلامي عمرو أديب، بظهور خبراء المياه على الإعلام لشرح الوضع للمصريين، قائلا: "لازم الشعب المصري يكون على قدر المسئولية، ويدرك أن هناك مشكلة"، منوها على أنه لم يرى دور فعال لمجلس النواب.

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