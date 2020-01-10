"أديب" يكشف مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات سد النهضة

10 يناير 2020 - 10:30 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، قائلا: "إحنا وصلنا لحارة سد، والمفاوضات توقفت، والأطراف الثلاثة طالعة تقول نكد".



وأشار إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد أثيوبيا وتصرفاتها، مضيفا: "إحنا كده عندنا مشكلة في المياه، وإحنا في خطر"، معتبرا أن ملف المياه أكثر خطورة مما يحدث في ليبيا.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن الأثيوبيين يروجون أن مصر تعنتت في الطلبات، وهو ما نفته مصر تماما، قائلا: "إحنا عندنا مشكلة كبيرة لو لم يكن هناك اتفاق"، منوها بأن هناك من يرون أنه سيحدث انفراجة في الاجتماع المقرر عقده في واشنطن يوم 13 يناير.



وتابع: "إذا لم تنجح المفاوضات سيكون الحل هو الاستعانة بمحكم دولي، ولو لم توافق أثيوبيا ستلجأ مصر للهيئات الدولية"، قائلا: "المصريين مش متابعين الملف، وركزوا مع مباراة الزمالك أفضل".

