» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بعد تراجعها 15 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث يترواح سعر الجرام عيار 21، بين 688 إلى 690 جنيها.

جاء ذلك عقب موجة هبوط فى الأسعار أمس الخميس بلغت 15 جنيها للجرام، بعد تراجع سعر الذهب عالمياً فى ظل تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن التهدئة فى الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لستجل هبوطا كبيرا على المستوى العالمى، وهو ما تسبب فى هبوط الذهب فى مصر.

وتأتي أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة كالآتي:

عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيها للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5520 جنيها

أوقية الذهب 1548 دولارا