اختناق أسرة كاملة بسبب التدفئة في الغربية

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التدفئة

الأخشاب

برودة الطقس

اختنقت أسرة كاملة بسبب حرقهم للأخشاب بغرض التدفئة من برودة الطقس، بمدينة زفتى، التابعة لمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من المستشفى العام بزفتى بوصول حالات اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو، عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقة حتى توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم، إلا أن النعاس غلبهم قبل إخراجها من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان، وأدت إلى إصابتهم بالاختناق.

ونُقل أفراد الأسرة على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، واستقرت حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث.

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