تعليق حاد من ممثلة شهيرة على قضية «نانسي عجرم»

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ممثلة شهيرة

قضية نانسي عجرم

أعربت شكران مرتجى الممثلة السورية، عن غضبها من تفشي العنصرية في تراشق التعليقات المتبادلة بين اللبنانيين والسوريين، على خلفية الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ولفتت إلى أن أي شي يقع في سوريا من أحداث ينعكس على لبنان والعكس صحيح، لافتةً إلى أن ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليها.

وأضافت الممثلة أنها تقف إلى جانب العدالة والحق، إلا أنه "يكفي مسبات وإهانات وتحقير بحق السوريين في لبنان".

وهنأت شكران مرتجى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وعائلتها بالسلامة على خلفية الحادث الذي وقع في منزل عجرم والتي راح ضحيته شاب من الجنسية السورية بطلق ناري من قبل زوج الفنانة، وقال البعض إنه جاء بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمردود عمله في منزل الفنانة.


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