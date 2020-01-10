"ترامب" يصدم إثيوبيا

10 يناير 2020 - 08:09 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ساهم فى فوز فوز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجائزة "نوبل" للسلام.

وكشف الرئيس الأمريكي، في كلمته، التي ألقاها، أمس الخميس، خلال تجمع حاشد في الولايات المتحدة، وأثارت ضجة، أنه ساعد "آبي أحمد" بعد أن "عقد صفقة" لإنقاذ البلاد، وفق قوله.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي، اسم رئيس الوزراء الإثيوبي، ولكنه قال: "لقد عقدت صفقة، لقد أنقذت بلدا، وسمعت أن رئيس تلك الدولة يحصل الآن على جائزة نوبل للسلام عن دوره في إنقاذ بلاده، هل لي دور في هذا؟ نعم، ولكن هكذا تجري الأمور".

ويُمثل حصول رئيس وزراء إثيوبيا على الجائزة منعطفًا تاريخيًا في البلاد، بعد عقود من الأزمات، ما تسبب في احتفاء واسع بالجائزة داخل إثيوبيا.

ولم يعلق مكتب "آبي أحمد"، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة.

وكان "آبي أحمد"، قد حصد جائزة "نوبل"، لعقده السلام مع إريتريا، التي ظلت منافسة لإثيوبيا منذ فترة طويلة، إلى جانب قيامه ببعض الإصلاحات في البلاد.