» بالصور.. الثلوج تغطي سانت كاترين

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تتعرض كافة أنحاء الجمهورية لموجة من الطقس السيئ والبرد الذي يصل إلى حد الصقيع على بعض الأنحاء، كما حدث بمدينة سانت كاترين وغطت الثلوج المدينة وسفوح الجبال.

حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد منذ مطلع الأسبوع الحالي حتى اليوم الجمعة، أدت إلى وصول درجات الحرارة إلى تحت الصفر في وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى سقوط أمطار على أغلب الأنحاء.

وغطت الثلوج الكثير من الأماكن والأشجار في جبال سانت كاترين، مع غزارة الأمطار وغيوم السماء في الكثير من الأنحاء.

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